Военнослужащие ЮВО демонтировали временные водоводы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) завершили демонтаж временных водоводов в Крыму протяженностью 820 км, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Военнослужащие трубопроводных войск ЮВО завершили демонтаж в Крыму 15 линий полевого магистрального трубопровода. Его общая протяженность от Белогорского гидроузла до Симферопольского водохранилища составила почти 820 км", - рассказали в ведомстве.

Линии трубопоровода были развернуты в Крыму с 8 июля по 10 августа прошлого года по поручению президента РФ Владимира Путина и во исполнение указаний министра обороны. Для сооружения линий потребовалось 33 дня, было задействовано 800 специалистов и свыше 250 единиц военной и специальной техники. Проложенные магистрали более четырех месяцев обеспечивал подачу в центральную часть Крыма до 50 тыс. тонн воды в сутки. Всего за время действия трубопровода было перекачано 6 млн тонн пресной воды.

Наиболее отличившихся военнослужащих ЮВО, выполнявших задачи по организации водоснабжения центральной части Крыма, отметили государственными наградами.

"В настоящее время личный состав трубопроводных подразделений ЮВО выдвинулся к местам убытия в пункты постоянной дислокации", - уточнили в ведомстве.