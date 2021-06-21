"Уралвагонзавод" представит на выставке MILEX-2021 в Белоруссии танк "Армата"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") на военной выставке MILEX-2021 в Минске продемонстрирует танк Т-14 на платформе "Армата", универсальную бронированную инженерную машину и другую перспективную бронетехнику. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе предприятия в понедельник.

"Уралвагонзавод" в Минске покажет танк Т-14 на платформе "Армата" и универсальную бронированную инженерную машину. Кроме того, также в макетном исполнении "Уралвагонзавод" представит уникальную боевую машину поддержки танков, а также танки Т-90МС, Т-90С и модернизированный Т-72. Эти машины зарекомендовали себя высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, исключительной надежностью и минимальными требованиями по техническому обслуживанию в ходе эксплуатации", - говорится в сообщении.

X Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 пройдет 23-26 июня в Минске. Там будет представлен широкий спектр образцов вооружения и военной техники белорусских и зарубежных организаций.