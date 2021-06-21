Крыловский центр на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге представит проекты авианосцев

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. На 10-м Международном военно-морском салоне (МВМС), который пройдет 23-27 июня в Санкт-Петербурге, Крыловский центр вновь представит ряд проектов, включая авианосцы, которые ранее вызвали волну полемики. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (КГНЦ) Олег Савченко.

"На предыдущих МВМС, - сказал Савченко, - мы периодически представляли свои концепции кораблей нового поколения, явившиеся результатом как раз проектных исследований, причем выполненных, преимущественно, в инициативном порядке". "Например, предлагали свое видение авианосца, универсального десантного корабля. Эти разработки всегда вызывали живой интерес, обсуждались специалистами как на салоне, так и за его рамками. В этот раз мы не предлагаем новых проектов, возвращаемся к некоторым уже показанным ранее разработкам, техническую дискуссию по которым мы не считаем завершенной", - отметил он.

"Мы считаем участие в МВМС стратегически важным мероприятием, представляющим широкие возможности для демонстрации наиболее значимых идей и разработок, и стараемся расширять спектр демонстрируемых работ и услуг", - подчеркнул Савченко.

Ранее ТАСС сообщал, что на МВМС-2021 КГНЦ представит, в частности, суперавианосец большого водоизмещения, средний и легкий авианосцы, перспективные корвет, эсминец и универсальный десантный корабль.