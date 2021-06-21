Выездные комиссии проведут прием в военные вузы в регионах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Абитуриенты будут поступать в высшие военные учебные заведения, не выезжая из региона проживания, из-за пандемии. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

"В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов. В регионы страны отправятся специальные выездные группы от всех высших военных учебных заведений, которые проведут отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России", - сказали в военном ведомстве.

Как рассказали в министерстве, в выездные группы войдут представители вузов, психологи и специалисты по физической подготовке под общим руководством заместителей образовательных организаций или начальников кафедр. Молодым людям и девушкам, решившим поступить в высшее военное учебное заведение, следует обратиться в военный комиссариат по месту регистрации.

Как рассказали в военном ведомстве, выездные комиссии будут работать в регионах с 1 по 20 июля. Каждая группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведения Минобороны.

"Приемные комиссии вузов, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор", - добавили в министерстве.