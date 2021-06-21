В МО заявили, что соглашение о системе связи СНГ повысит устойчивость управления войсками

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Соглашение о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств - участников СНГ направлено на повышение устойчивости управления войсками сторон при решении совместных задач. Об этом заявил в понедельник начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

"Вступление в силу федерального закона о ратификации соглашения позволит повысить устойчивость управления вооруженными силами государств - участников СНГ при решении совместных задач", - сказал он на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации РФ, где рассматривался закон о ратификации соглашения.

По словам представителя Минобороны, соглашение направлено на всестороннее развитие совместной системы связи, в том числе на обеспечение совместимости стоящих на вооружении систем и средств связи национального и зарубежного производства, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере военной связи.

"Реализация федерального закона о его ратификации не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и не повлияет на достижение целей государственных программ РФ", - также заявил Шамарин.

Соглашение направлено на формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе устойчивого механизма финансирования и согласованного развития системы связи при решении совместных задач с учетом приоритетного оснащения войск средствами коммуникации. Документ также позволит обеспечить преемственность и совместимость систем, комплексов военной связи национального и зарубежного производства, реализацию научно-технических достижений в сфере военной связи.