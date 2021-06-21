Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставили в Главный храм ВС России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в канун Дня памяти и скорби в понедельник доставили в Главный храм ВС РФ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В рамках памятных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, военнослужащие роты почетного караула зажгли лампаду от Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата и доставили ее в Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации", - сказали в ведомстве.

Военнослужащие со всех военных округов доставят частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата к монументам воинской славы, а также к местам братских захоронений в пунктах дислокации войск.

В мероприятии принимали участие ветераны, военнослужащие ВС РФ, юнармейцы.

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории.