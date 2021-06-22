Российские военные хирурги успешно испытали новые медицинские средства в Сирии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Военные хирурги успешно испытали в Сирии новейшие российские медицинские средства, в том числе разработанные в Военно-медицинской академии. Об этом сообщил в интервью ТАСС хирург-преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Виктор Рева.

"Испытывали. Это было реальное клиническое применение", - сказал Рева, отвечая на соответствующий вопрос.

Он рассказал, что в Военно-медицинской академии была разработана методика остановки кровотечений для тяжело раненых - реанимационная эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты, которая помогает остановить даже крупное кровотечение и поддерживает гемодинамику.

"Мы начали тему эту исследовать активно в нашей клинике с 2013 года и сейчас введется большая научно-исследовательская работа по этой теме. Сам катетер диаметром 2 мм, при этом он может раздуться до 40 мм и перекрыть любой сосуд в теле человека, в том числе аорту и нижнюю полую вену - самую большую вену в теле человека", - пояснил Рева.

Он рассказал, что под эгидой Главного военно-медицинского управления Минобороны России прошли апробацию в Сирии множество медицинских изделий.

"Например, сейчас появилась эвакуационная техника - санитарный автомобиль переднего края "Линза", который вывозит раненых с поля боя. И это серьезная техника. 90% раненых на войне умирают, не достигнув этапа хирургической помощи", - добавил хирург.