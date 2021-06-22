"Технодинамика" покажет парашюты и боеприпасы нового поколения на выставке "Милекс"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) покажет парашюты спецназначения и артиллерийские боеприпасы нового поколения в рамках выставки "Милекс-2021" в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении холдинга, распространенном во вторник.

"Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" продемонстрирует парашютные системы специального назначения, а также артиллерийские боеприпасы нового поколения на международной выставке вооружения "Милекс-2021", которая пройдет с 23 по 26 июня в г. Минске", - говорится в сообщении.

В частности, на выставке можно будет посмотреть парашютную систему "Поиск", созданную Ивановским парашютным заводом "Полет" для "Авиалесоохраны". Он легче поддается управлению, что позволяет безопасно приземляться в заданной точке в труднодоступных местах в лесных массивах и оперативно ликвидировать возгорания. "Также среди новинок "Технодинамики" - артиллерийские боеприпасы нового поколения. К ним относятся 125-миллиметровый танковый выстрел повышенного могущества 3ВБМ23 ("Свинец-2") и экспериментальный образец "Манго-М" - модернизированный выстрел 3ВБМ17 ("Манго")", - отметили в холдинге.

Эти боеприпасы, пояснили в "Технодинамике", предназначены для стрельбы по танкам, оснащенным в том числе усиленной динамической защитой, а также по самоходным артиллерийским установкам и другим бронированным целям. Разработчики АО "НИМИ им. В. В. Бахирева" (входит в НПК "Техмаш" Ростеха) значительно улучшили тактико-технические характеристики изделий. "В частности, бронепробиваемость данных выстрелов выросла более чем на 20% по сравнению со штатными образцами. Если штатный выстрел 3ВБМ17 пробивает 230 мм гомогенной преграды (под углом 60 градусов от нормали на дистанции 2 000 метров), то для экспериментального образца модернизированного выстрела этот показатель равен 280 мм, а для выстрела 3ВБМ23 - 300 мм", - добавили в холдинге.

Разработки способны поразить практически весь спектр бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции более 2 км.

В рамках выставки "Милекс" также будут представлены новые 30-мм выстрелы с пластиковым ведущим устройством для малокалиберного артиллерийского вооружения, их разработали в НПО "Прибор" им. С. С. Голембиовского. Некоторые образцы будут показаны в Минске впервые. "В экспозицию также вошли реактивные снаряды к РСЗО "Торнадо-Г" и "Град", противорадиолокационные и помеховые патроны, парашютные системы специального назначения и другие разработки", - заключили в холдинге.