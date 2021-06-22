Частный музей техники нашел и восстановил уникальные танки Т-26, уничтоженные в 1941 году

"Очень интересный танк из-под Ленинграда - это гибрид Т-26 с поздним корпусом с наклонными листами брони и башней старого образца", - отметил он.

По его словам, в коллекции музея уже есть несколько Т-26 разных модификаций, в том числе командирский, с ночными прожекторами и радиостанцией. "Уже на данный момент у нас шесть различных модификаций Т-26", - заявил Лебедев.

"Перед нами еще один Т-26 - один из танков, прикрывавших в 1941 году Ленинград и уничтоженный там. Он остался на дне реки Нева на много десятилетий", - показал представитель музея редкий экспонат.

По данным реставраторов, часть бронелистов у погибшего танка была уничтожена внутренним взрывом. "Здесь можно увидеть, что везде идут сварные швы, наши реставраторы фактически собирали взорванный изнутри танк. От него фактически целым остался только корпус, все остальное наши реставраторы фактически создавали заново. Сейчас он у нас на ходу и 9 мая этого года участвовал на параде в Уфе", - сообщил Лебедев.

Легкие танки Т-26 были основой бронетанковых соединений РККА на момент начала войны. Именно на них и их экипажи выпала самая большая тяжесть боев в первые недели войны. Несмотря на свою многочисленность, танк к тому времени уже изрядно устарел и уступал боевым машинам вермахта. Подавляющее большинство Т-26 погибли вместе со своими экипажами, и найти на данный момент целый, а тем более находящийся на ходу танк этого типа крайне сложно. Проделанная Музеем техники Вадима Задорожного реставрационная работа позволяет историкам более подробно изучить малоизвестные детали технического противостояния начального периода войны между СССР и нацистской Германией.