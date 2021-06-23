Глава "Гранит-Электрона": у наших оборонных технологий универсальный характер

В 2021 году 100-летие со дня образования отмечает АО "Концерн "Гранит-Электрон", которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Он является одним из лидирующих отечественных разработчиков и производителей радиоэлектронного морского оборудования

В юбилейный год выросло число готовых к реализации перспективных проектов, есть активный спрос на ранее разработанную и модернизированную продукцию, который позволяет заметно расширить присутствие на рынке вооружения и военной техники, а также в гражданском секторе. О разработках концерна на 10-м Международном военно-морском салоне (МВМС-2021) в Санкт-Петербурге рассказал в интервью ТАСС генеральный директор предприятия Игорь Пономарев. "Гранит-Электрон" — единственное приборостроительное предприятие в Санкт-Петербурге со 100-летней историей, до сих пор выпускающее сложную высокотехнологичную наукоемкую продукцию, — отмечает Пономарев. — Наш опыт работы в области фундаментальных и прикладных исследований, а также практического проектирования и внедрения разработок в области морского приборостроения и морского оружия открывает нам новые перспективы и возможности в современных реалиях". Сегодня продолжается разработка и модернизация радиоэлектронного вооружения для современных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ. "В настоящее время, согласно выигранному конкурсу Минпромторга РФ, выполняется первый этап работ по созданию малогабаритной многофункциональной радиолокационной комплексной системы как составной части интегрированной системы боевого управления оружием для подводных лодок, — рассказывает глава концерна. — Также для участия в конкурсе Минпромторга РФ разработан проект многодиапазонного радиолокационного комплекса с неподвижными антеннами для работы в сложных климатических условиях, в том числе в условиях Арктики". По его словам, данная работа основана на инновационном построении активной фазированной антенной решетки (АФАР) отражательного типа с малой стоимостью, соизмеримой со стоимостью традиционных спутниковых антенн.

Реализация этих инновационных разработок позволяет нам улучшить качество продукции, повысить экономическую эффективность работы, сократить сроки создания и запуска в производство новых образцов вооружения, военной и спецтехники

Инновационные технологии По словам Пономарева, ведутся работы по развитию и совершенствованию технологической и производственной базы по перспективным направлениям развития, в том числе в рамках госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2027 года".

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В качестве задела на будущее специалистами предприятия прорабатываются инновационные технологии. В частности, на основе твердотельной сверхвысокочастотной техники и высокотехнологичных цифровых модулей обработки информации разрабатываются базовые радиотехнические средства для многофункциональных радиоэлектронных комплексов освещения надводной обстановки и целеуказания оружию. "Разрабатывается малогабаритный многофункциональный радиоэлектронный комплекс для надводных кораблей. Предприятие совершенствует технологию модернизации бортовых систем управления для уменьшения габаритов аппаратуры, повышения помехоустойчивости спутниковой навигации, увеличения помехозащищенности головок самонаведения и создания единого информационного поля между ракетами", — отмечает Пономарев. Перспективным направлением является технология создания активно-пассивных твердотельных головок самонаведения (ГСН) для ракет универсального базирования, увеличивающая дальность действия ГСН с сохранением скрытности работы. Концерн освоил технологию новейших ГСН с цифровыми АФАР. "В настоящий момент благодаря совместным работам с Минпромторгом РФ освоена технология создания головок самонаведения на базе цифровых АФАР", — сообщил глава предприятия. По его словам, ГСН с цифровыми АФАР — это новое поколение ГСН, позволяющих максимально эффективно решать поставленную задачу в условиях современного театра военных действий, характеризуемого исключительной насыщенностью средствами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного противодействия. Ракеты, оснащенные ГСН с цифровыми АФАР, могут поражать назначенные цели с учетом сложной фоно-целевой обстановки.

Наши ГСН, кстати, устанавливаются не только на противокорабельные ракеты, но и на другие носители оперативно-тактического назначения. Данная разработка запланирована к реализации в перспективных образцах техники

"Наша система управления и головка самонаведения сверхзвуковой ракеты "Оникс" на данный момент являются передовыми и не имеют аналогов в своем классе. В 2016 году, в частности, наша аппаратура в составе "Оникса" в наземном береговом комплексе "Бастион" успешно прошла боевое крещение в Сирийской Арабской Республике", — отметил глава предприятия.

Описание Пуск крылатой сверхзвуковой ракеты "Оникс" из берегового комплекса "Бастион", 27 сентября 2019 года © Минобороны России/ТАСС

Как сообщил Пономарев, новейшая корабельная автоматизированная система управления (КАСУ) 3Р-60У-1155 будет установлена при модернизации фрегата проекта 1155 "Адмирал Виноградов" Тихоокеанского флота в вариант 1155М. По его словам, "Гранит-Электрон" участвовал в модернизации первого корабля проекта 1155 "Маршал Шапошников" в вариант 1155М. "На фрегат "Маршал Шапошников" нами были установлены система управления противолодочным оружием "Пурга-1155М" и корабельная автоматизированная система управления 3Р-60У-1155. Сейчас корабль с нашими модернизированными комплексами несет боевую службу в составе Тихоокеанского флота", — сообщил он.

Описание Корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников" © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В ближайшее время концерн проведет модернизацию всех корабельных автоматизированных систем управления (КАСУ) 3Р-60УЭ на кораблях инозаказчика. Модернизация КАСУ 3Р-60УЭ за рубежом проводится для поддержания жизненного цикла установленных систем, а также применения с кораблей инозаказчика новейших противокорабельных ракет Х-35УЭ, разработанных головной организацией — КТРВ. По словам Пономарева, готовятся контракты на создание береговой инфраструктуры по обслуживанию радиоэлектронного вооружения, установленного на кораблях инозаказчика, что гарантирует их постоянную боеготовность. "Это значит, что наша продукция востребована, так как проверена временем. Отмечу также, что мы эффективно осуществляем работы по послепродажному обслуживанию поставляемой на экспорт техники", — подчеркнул глава концерна. Гражданские разработки Накопленный по военным программам научно-технический задел предприятие готово внедрять в гражданскую продукцию. "Наши оборонные технологии имеют универсальный характер, и мы всегда это подчеркиваем, — говорит Пономарев. — Судите сами, концерн обладает уникальным опытом создания аппаратуры для работы в экстремально низких температурах, при магнитных аномалиях и так далее. Поэтому у нас есть решения, которые позволяют эксплуатировать нашу технику в условиях Арктики".

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