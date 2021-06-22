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КБ "Малахит" разработало проект модернизации атомной спецподлодки "Лошарик"

При пожаре на субмарине АС-31 в 2019 году погибли 14 моряков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Конструкторское бюро "Малахит" разработало технический проект модернизации атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 проекта 1083 (неофициальное название "Лошарик"), при пожаре на котором в 2019 году погибли 14 моряков. Об этом говорится в годовом отчете компании.

"В крайне сжатые сроки выполнен технический проект модернизации заказа зав. № 210", - говорится в отчете.

В документах КБ "Малахит" за 2017 год указанный заказ был отнесен к проекту 1083.

Пожар на субмарине АС-31 произошел 1 июля 2019 года. Среди причин катастрофы СМИ называли взрыв и возгорание литиевого аккумулятора. Реактор подлодки при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в ЦС "Звездочка".

Номер проекта и тактико-технические характеристики АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Из-за специфической формы корпуса - соединенных между собой нескольких титановых сфер - ее прозвали "Лошарик".

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