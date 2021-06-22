Шойгу в Подмосковье принял участие в открытии Аллеи Союзников советского народа в войне

КУБИНКА /Московская область/, 22 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в подмосковной Кубинке во вторник принял участие в церемонии открытия Аллеи Союзников советского народа в Великой Отечественной войне.

"Сегодня мы не можем не вспомнить тех, кто вместе с нами плечом к плечу воевал в той большой, тяжелой кровопролитной войне. Союзников было много. Но в таких войнах чем ближе союзники, чем теснее стоят они плечом к плечу, тем быстрее одерживается победа. И сегодня мы открываем первые памятники нашим союзникам", - сказал Шойгу на церемонии.

По его словам, в благодарность за весомый вклад китайских и монгольских друзей в Великую Победу Аллея Союзников открывается скульптурными композициями, посвященными бойцам двух государств.

Шойгу сообщил, что на Алее Союзников появятся памятники французам из авиаполка "Нормандия-Неман", американским военным, которые принимали участие в войне еще до открытия Второго фронта. "Я имею ввиду все, что касалось перегона самолетов по Алсибу - Аляска, Чукотка, Сибирь. Тогда американскими и советскими летчиками было перегнано больше 8 тыс. самолетов. Конечно, здесь появятся все те, кто принимал участие в войне, кто помогал нам и вместе с нами имеет полное право праздновать эту победу", - сказал министр.

Он отметил, что 22 июня - день трагический, который символичен и знаменателен для открытия подобного рода монументов.

"Мы это будем делать каждый год, открывать каждый год новые и новые памятники, отдавая дань уважения всем тем, кто плечом к плечу сражался в той войне", - сказал Шойгу.

Также глава российского военного ведомства совместно с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в мемориальной части музейного комплекса "Дорога памяти" принял участие в церемонии закладки гильз с землей из сожженных деревень Хатынь, Ола и Борки в мемориал при участии официальных лиц и представителей от республики.

После этого начался мемориальный концерт "Тот самый длинный день в году..." с участием Льва Лещенко, Игоря Бутмана, Хиблы Герзмава, Тамары Гвердцители, Владимира Машкова и других деятелей культуры.