Ростех создает морской двигатель пятого поколения для надводных кораблей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, в составе госкорпорации "Ростех") формирует научно-технический задел для создания морского двигателя 5-го поколения для надводных кораблей. Об этом накануне Международного военно-морского салона (МВМС-2021) в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

"В качестве задела имеются в виду результаты реализации аванпроекта по разработке морского двигателя мощностью 25 МВт с малоэмиссионной камерой сгорания морского исполнения и разработке новых высокотемпературных коррозионностойких сплавов", - сказал он.

По его словам, корпорация также создает морскую силовую установку повышенной мощности. В частности, в рамках договора с Минпромторгом реализуется аванпроект по разработке двигателя мощностью 34 000 л. с. (25 МВт).

"В качестве приоритетных направлений дальнейшего развития корабельных двигателей ОДК выделяет создание двигателей мощностью 25-35 МВт и 13 МВт", - добавил Шмотин.

ОДК является крупнейшим российским разработчиком и производителем двигателей различного назначения.

Полный текст статьи о развитии морского двигателестроения России будет опубликован в 10:00 мск на сайте ТАСС.