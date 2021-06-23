Учения с участием более 10 тыс. военных начались в Сахалинской области

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Двусторонние учения с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), силами Тихоокеанского флота (ТОФ) начались на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря. В них задействуют более 10 тыс. военнослужащих. Об этом сообщила в среду пресс-служба военного округа.

Учения проходят под руководством исполняющего обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова. В них примут участие 500 единиц боевой техники, порядка 32 летательных аппаратов, около 12 кораблей и судов ТОФ. Маневры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа общей продолжительностью пять суток.

Во время учений будет отработано применение межвидовой группировки войск и сил для обеспечения военной безопасности страны на восточных рубежах. На учениях смоделирована исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств. Предусматривается высадка морских и тактических десантов.