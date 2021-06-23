Конкурс АРМИ-2021 "Инженерная формула" стартовал в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Конкурс "Инженерная формула" стартовал в рамках всеармейских игр "АРМИ-2021" в Тюменской области на полигоне "Андреевский" высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Центрального военного округа в среду.

"Конкурс начался с полуфинальных заездов тяжелых гусеничных машин: МДК (машина для отрывки котлована), ИМР (инженерная машина разграждения), ПТС (плавающий транспортер), УР-77 (установка разминирования), ГМЗ-3 (гусеничный минный заградитель). Каждая машина выполняет свою задачу по предназначению. Кроме того, экипажи машин должны преодолеть 26 препятствий на максимально быстрой скорости, самыми сложными из которых являются "ров", "колейный мост", "эскарп", "брод", "проход в минном поле". Длина трассы составляет 2 200 метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в конкурсе "Инженерная формула" принимают участие шесть команд из четырех военных округов, Северного флота, а также инженерных соединений центрального подчинения.

Финал соревнования состоится 26 июня. Команда, занявшее первое место, представит Россию на международном конкурсе, который также пройдет в Тюмени.