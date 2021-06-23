"Адмиралтейские верфи" передадут ВМФ РФ подлодку "Магадан" в ноябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. АО "Адмиралтейские верфи" передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ дизель-электрическую подводную лодку "Магадан" - третью в серии из шести субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота (ТОФ) - в ноябре 2021 года. Об этом ТАСС сообщил в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2021) генеральный директор предприятия Александр Бузаков.

"В настоящее время продолжается строительство серии подлодок модифицированного 636-го проекта для ТОФ. В ноябре текущего года планируется передача в состав ВМФ РФ третьей субмарины "Магадан". Четвертый корабль серии "Уфа" будет передан в состав флота в 2022 году", - уточнил он.

Бузаков напомнил, что контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль - "Петропавловск-Камчатский" - передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав ТОФ 24 октября 2020 года.

В настоящее время эти субмарины находятся на Балтике в ожидании межфлотского перехода. Ранее пресс-служба Балтийского флота сообщала, что подлодки ТОФ отработали курсовые задачи Л-1 и Л-2 в Балтийском море. По существующей практике, подводники отрабатывают задачу Л-2 перед выходом в дальний поход.