Подводный ракетоносец "Князь Олег" при испытаниях выполнит шесть выходов в море

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Первый серийный стратегический ракетный подводный крейсер проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Олег" в ходе заводских и государственных испытаний выполнит не менее шести выходов в море. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2021).

"В ходе испытаний будут выполнены не менее шести выходов в море", - сказал он.

В пресс-службе "Севмаша" (в составе Объединенной судостроительной корпорации), где строятся подлодки этого проекта, не стали комментировать информацию источника.

17 июня сообщалось о первом испытательном выходе в Белое море. Сейчас "Князь Олег" снова в море. "В случае успеха выходов в море передача атомохода заказчику ожидается в конце 2021 года", - сказал собеседник агентства. По его словам, в рамках заводских ходовых испытаний планируется до четырех выходов в море, еще два - в рамках государственных испытаний с пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" ориентировочно в ноябре 2021 года.

Сейчас в боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме "Князя Олега", еще три лодки проекта 955А находятся на "Севмаше" в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР "Булава".