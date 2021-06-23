ОДК заменила украинский двигатель для "Зубра" и "Мурены"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) разработала отечественный газотурбинный двигатель (ГТД) для десантных кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена". Об этом ТАСС в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2021) сообщил заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

"В рамках имеющегося научно-технического задела и результатов ОКР по базовому ГТД М70ФРУ за три года были созданы новые модификации двигателей и агрегатов, которые позволяют полностью заменить украинские силовые установки для кораблей на воздушной подушке и реверсивные двигатели, находящиеся в эксплуатации", - проинформировал Шмотин.

По его словам, по результатам выполненной работы подтверждена готовность серийного производства новых модификаций газотурбинного двигателя М70ФРУ. "Несколько опытно-поставочных двигателей М70ФРУ-2 уже изготовлены для последующего применения в составе десантных кораблей на воздушной подушке проектов 12061 "Мурена" и 12322 "Зубр", - добавил Шмотин.

Десантные корабли на воздушной подушке "Мурена" и "Зубр" являются одними из самых крупных платформ подобного класса в мире.

Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.