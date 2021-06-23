В Генштабе России заявили, что США нацелены контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Конфронтационный курс США в полной мере проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на контроль над ним нацелен Вашингтон. Об этом заявил в среду начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков на Московской конференции по международной безопасности.

"В полной мере конфронтационный курс США проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который превращается в локомотив мировой экономики", - заявил Костюков.

По словам начальника Главного управления Генштаба ВС РФ, в американском прогнозе развития геополитической обстановки на среднесрочную перспективу "Глобальные тенденции 2040" данный регион рассматривается как арена соперничества великих держав.

"США нацелены на установление контроля над этим регионом мира, где производится 60% мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли", - подчеркнул он.

Увеличение интенсивности оперативной и боевой подготовки

Костюков добавил, что США увеличивают интенсивность оперативной и боевой подготовки своих вооруженных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, она приобретает антироссийский и антикитайский характер.

"Возрастает интенсивность оперативной и боевой подготовки ВС США в регионе - до 85 учений ежегодно", - заявил он.

По словам начальника Главного управления Генштаба ВС РФ, Пентагон пытается увеличить количество привлекаемых сил и средств, расширить состав стран, объединить их вокруг единого замысла действий против "высокоразвитых в технологическом отношении противников". "Данные мероприятия приобретают выраженный антироссийский и антикитайский характер", - подчеркнул он.

В качестве примера Костюков привел учения Northern Edge, которые прошли в мае на Аляске. "Американскими войсками отрабатывался вариант военной операции против арктического государства (подразумевалась Россия). Решались конкретные задачи по нанесению массированных ракетно-авиационных ударов, прорыву зоны ограничения (воспрещения) доступа, ведению наступательных действий с высадкой морского и воздушного десантов", - пояснил он.

При этом в рамках учений ВС США Valiant Shield и RIMPAC, добавил Костюков, подразумевалось урегулирование кризисной ситуации, которая стала следствием территориальных разногласий. "В качестве агрессора рассматривался Китай", - сказал адмирал.

В 2020 году была разработана специальная антикитайская программа, в соответствии с которой будет идти выделение средств на оснащение войск новой техникой, а также ведение учебно-боевой деятельности ВС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "В 2021 году выделено $2,2 млрд, в 2022 году - $5,1 млрд и в последующий период до 2027 года - еще $23 млрд", - заключил Костюков.

Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России. Форум последовательно укрепляет свою роль авторитетной площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности и традиционно вызывает большой интерес как в России, так и за рубежом.