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Российские корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца

Эсминец Defender не реагировал на предупреждения о нарушении государственной границы России
Бомбардировщик Су-24М Эрик Романенко/ТАСС, архив
Описание
Бомбардировщик Су-24М
© Эрик Романенко/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пограничные сторожевые корабли были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, чтобы прекратить нарушение госграницы России эсминцем Великобритании Defender у берегов Крыма. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ. "На предупреждение не отреагировал", - уточнили в Минобороны.

Кроме того, российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для остановки нарушения российской государственной границы в Черном море.

"В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender, - сказали в российском военном ведомстве.

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ВеликобританияРоссия
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