Российский Су-30СМ сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Охотским морем

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский истребитель Су-30СМ поднимался в среду для сопровождения американского самолета-разведчика RC-135 над Охотским морем вблизи границ РФ. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной России (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

Там уточнили, что 23 июня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Охотским морем приближающуюся к госгранице России воздушную цель. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - отметили в НЦУО.

В центре подчеркнули, что экипаж идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Охотского моря.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - подчеркнули в центре.

Как уточнили в НЦУО, полет Су-30СМ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - отметили в центре.