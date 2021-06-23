На МВМС-2021 представили разработки для отслеживания надводных целей с корабля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" представил на Международном военно-морском салона в Петербурге разработки для наблюдения надводной и береговой обстановки с корабля. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе "Швабе"

"В этом году на военно-морской салон в Петербург мы привезли изделия, которые позволяют экипажу морского судна вычислять цели с определением их дальности и координат. Важно, что следить можно не только за ситуацией на воде. Устройства эффективны также для оценки воздушной и береговой обстановки", - приводит пресс-служба слова директора по государственному оборонному заказу "Швабе" Игоря Новикова.

Также на Международном военно-морском салоне впервые представили интеллектуальную систему видеомониторинга для определения нештатных ситуаций на военных кораблях, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "В случае инцидента на монитор оператора выводится видеоизображение, на котором зона возникновения аварийной ситуации обозначается рамкой соответствующего цвета (красным цветом - огонь, желтым - дым, синим - вода). На экране также отображается служебная информация о месте возникновения инцидента - номер помещения или сектора", - пояснили в Ростехе.

Оборудование разработано входящим в холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех) НИИ телевидения и представляет собой камеру с встроенным инфракрасным датчиком для замера температуры объектов, находящихся в зоне видимости камеры. Аппаратура интегрируется в систему безопасности на объекте с возможностью тонкой настройки на каждую аварийную ситуацию. "Технические и эксплуатационные характеристики аппаратуры позволяют использовать ее в наземной, морской и авиационной технике военного и двойного назначения, а также на промышленных объектах. К концу 2021 года мы рассчитываем начать серийное производство оборудования", - приводит пресс-служба слова главного конструктора НИИ телевидения Александра Черногубова.

Двигатели для современных и перспективных кораблей

Кроме того, на мероприятии представили газотурбинные двигатели для современных и перспективных кораблей и судов, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

"В составе продуктовой линейки ОДК - газотурбинные двигатели морского исполнения мощностью от 4,4 до 20,2 МВт, корабельные газотурбинные и дизель-газотурбинные агрегаты, судовой газотурбоэлектрогенератор. Модельный ряд морских двигателей и агрегатов ОДК обеспечивает потребности флота на среднесрочную перспективу для всех эксплуатирующихся, строящихся и перспективных кораблей и судов", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора ОДК Виктора Полякова.

Среди прочего демонстрируются макеты судового газотурбоэлектрогенератора мощностью 8 МВт СГТГ-8, газотурбинных двигателей морского исполнения мощностью 10 МВт М70ФРУ и мощностью 20 МВт М90ФР.

Газотурбинный двигатель морского исполнения М90ФР разработан для фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". В 2020 году ОДК поставила "Северной верфи" два первых ДГТА М55Р для фрегата "Адмирал Головко". Сейчас успешно завершены испытания третьего агрегата, проводятся испытания четвертого ДГТА для укомплектования главной энергетической установки фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков". Кроме того, ОДК разработана модификация двигателя М90ФР для перспективного корвета. Также прорабатываются варианты создания двигателя мощностью 25 МВт на базе М90ФР.

Как отметили в пресс-службе, двигатель М70ФРУ готовится войти в серийное производство. Он может применяться в качестве маршевых и форсажных двигателей десантных кораблей на воздушной подушке, а также на буровых платформах, в припортовой инфраструктуре. На базе данного двигателя созданы две модификации: М70ФРУ-2 и М70ФРУ-Р.

Международный военно-морской салон проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Участие в нем принимают более 270 компаний. Продукция "Швабе представлена в составе объединенной экспозиции Ростеха.