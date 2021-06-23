Шойгу отметил особое значение активизации контактов с Минобороны Катара

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия придает особое значение активизации контактов с военным ведомством Катара, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с заместителем премьер-министра, государственным министром обороны Катара Халидом бен Мухаммедом аль-Аттыйей.

"Принимая во внимание значительную роль Катара в арабском мире, придаем особое значение активизации контактов между оборонными ведомствами наших стран. Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать росту взаимопонимания и укреплению дружественных связей между нашими странами", - сказал Шойгу.

Он поблагодарил делегацию Катара за визит. "Московская конференция по международной безопасности стала традиционной площадкой для встреч министров обороны разных стран, здесь есть все возможности, чтобы обменяться мнениями по самым острым вопросам и текущим проблемам региональной безопасности", - отметил глава российского военного ведомства.

В свою очередь государственный министр обороны Катара поблагодарил Шойгу за прием в Москве.