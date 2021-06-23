Россия и Мавритания подписали соглашение о военном сотрудничестве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и министр национальной обороны Мавритании Ханан ульд Сейди подписали соглашение о военном сотрудничестве двух стран. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

Военачальники поставили подписи под документом в ходе встречи на полях Московской конференции по международной безопасности.

"Стороны отметили важность развития двустороннего российско-мавританского военного сотрудничества и выразили готовность приступить к скорейшей практической реализации соглашения", - сказали в военном ведомстве РФ.