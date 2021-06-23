Шойгу заявил, что Россия ценит нынешний уровень сотрудничества с Суданом в военной сфере

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия ценит достигнутый уровень военного сотрудничества с Суданом, настроена на продолжение контактов по всем вопросам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллегой из этой республики Ясином Ибрагимом на полях Московской конференции по международной безопасности.

"Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы российско-суданского военного сотрудничества. Мы ценим достигнутый уровень нашего сотрудничества. Настроены на продолжение контактов по всем вопросам", - сказал Шойгу.

Он поблагодарил коллегу за участие в Московской конференции по международной безопасности.

В свою очередь Ибрагим отметил, что накануне военная делегация Судана посетила подмосковную Кубинку, где ознакомилась с мемориалом "Дорога памяти", где "совершили 1418 шагов к победе".

"Все было замечательно. Еще были на выставке. Все было организовано на высоком уровне. Благодарим вас за высокую организацию этого мероприятия", - сказал суданский министр, отметив что "есть три вопроса, которые хотелось бы обсудить".