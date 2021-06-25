Что "видит" "Подсолнух". Конструктор Сколотнев — о непревзойденных возможностях РЛС

На сегодняшний день российские специалисты с помощью радиолокационных станций (РЛС) видят и фиксируют все, что происходит на Земле и в космосе. Старт ракет в любом уголке мира, приближение воздушных и надводных кораблей к границам нашей страны — все это отслеживает сеть РЛС, которая начала создаваться еще в 60-х годах прошлого века и активно развивается до сих пор

При этом разные станции в общей системе российских РЛС имеют свои задачи и цели. Некоторые могут увидеть старт баллистической ракеты с подводной лодки в одном из районов Мирового океана или территории другой страны. Другие созданы специально, чтобы контролировать надводную и воздушную обстановку в пределах прибрежной экономической зоны. На 10-м Международном военно-морском салоне (МВМС-2021) в Санкт-Петербурге была представлена загоризонтная радиолокационная станция "Подсолнух-Э", имеющая большой экспортный потенциал. В беседе с ТАСС главный конструктор этой РЛС НПК "НИИДАР" Михаил Сколотнев рассказал о том, как создавалась уникальная радиолокационная станция поверхностной волны "Подсолнух", возможности которой на сегодняшний день может повторить далеко не каждая страна. А также о том, почему иностранные заказчики предпочитают российские РЛС и как станции могут быть эффективно использованы для решения экономических и экологических задач в России. Как появились загоризонтные локаторы поверхностной волны История загоризонтной радиолокации в СССР началась в 1960-х годах. Нашей стране пришлось догонять в этом вопросе США, которые стали развивать свою загоризонтную радиолокацию сразу после Второй мировой войны, уже в 40-х годах. К моменту создания первого советского загоризонтного радиолокатора пространственной волны ("Дуга") у американцев было уже порядка 20 экспериментальных станций разного назначения, которые занимались исследованием ионосферы (именно в слоях ионосферы происходит распространение электромагнитной энергии) и конструктивных решений. Советское руководство, обеспокоенное тем, что на территории США уже созданы базы, вооруженные баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, поставило вопрос о необходимости обнаружения ракет в случае их запуска. Так началось развитие загоризонтной радиолокации в нашей стране.

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В результате в СССР были построены две идентичные станции "Дуга": под Чернобылем и в Комсомольске-на-Амуре. Размещение аппаратуры на станциях и ее настройка начались примерно в 1976 году. В 1980 году были проведены испытания, а в 1982-м была опробована работа двух станций совместно с командным пунктом системы предупреждения о ракетном нападении. Станции могли "заглянуть" за горизонт и увидеть цели на расстоянии до 6 тыс. км. К тому моменту у США была уже целая система загоризонтных радиолокаторов пространственной волны AN/FPS-118, которые в составе четырех узлов создавали барьер вокруг территории США, обнаруживая надводные и воздушные объекты на расстоянии 1–3 тыс. км. Перед специалистами НИИ дальней радиосвязи была поставлена задача создать подобную станцию с дальностью обнаружения до 3 тыс. км. В результате на Дальнем Востоке появился опытный образец загоризонтной станции "Волна". Именно на базе этой РЛС, по словам Сколотнева, и начались первые эксперименты советских специалистов по развитию станций поверхностной волны.

РЛС поверхностной волны отличаются от своих предшественниц способом распространения электромагнитной энергии. Конструктивные решения загоризонтных радиолокационных станций пространственной волны обеспечивают распространение электромагнитной энергии скачком. Электромагнитная энергия отражается от ионосферных слоев F1, F2 на высотах более 200 км и возвращается на земную поверхность и, соответственно, облучает потенциальный объект. Конструкция же станций поверхностной волны должна обеспечивать распространение электромагнитной энергии вдоль поверхности Земли. Это возможно только над электропроводящей поверхностью (отлично подходит, например, морская вода определенной солености). Кроме того, надо уметь излучить электромагнитную энергию максимально прижатой к поверхности Земли, чтобы она не уходила вверх

Станция для охраны экономических рубежей РЛС поверхностной волны начали разрабатывать в конце 90-х годов. "Создание этих станций было продиктовано военной необходимостью: рабочие дальности, на которых производили обнаружение наши РЛС пространственной волны, — от 1 тыс. до 3 тыс. км. При расположении станции в Приморье получалось, что мы начинали обнаруживать объект, который находится за Японией. А все объекты на акватории Японского моря эта РЛС не видела, так как это слишком близко для нее. Для решения задач по охране экономических рубежей — это 200-мильная зона — и была нужна новая станция", — пояснил конструктор НИИДАР.

Описание Демонстрация работы РЛС "Подсолнух" © НПК "НИИДАР"

По его словам, рабочая дальность РЛС поверхностной волны по надводным объектам (в зависимости от размеров корабля) составляет до 350 км. Большие корабли РЛС способна обнаруживать на больших расстояниях. Самолеты станция может "увидеть" на расстоянии до 450 км. В результате проведенных работ в 1999 году на Камчатке был смонтирован первый макет РЛС поверхностной волны, который носил название "Телец". Несмотря на то что это еще не была полноценная станция, данной разработкой заинтересовались инозаказчики для контроля своей прибрежной зоны.

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В результате переговоров Россия заключила контракт на создание РЛС поверхностной волны. "В итоге первый комплект радиолокационной станции поверхностной волны был изготовлен для инозаказчика. Там же были получены первые результаты, которые превосходили все ожидания: российская станция отлично видела как надводные, так и воздушные цели. На базе полученного опыта специалисты НИИДАР приступили к созданию РЛС "Подсолнух". "Первый опытный образец был поставлен на Камчатке. Госиспытания "Подсолнуха" прошли в 2005 году, а в 2006-м станция была поставлена на боевое дежурство", — рассказал конструктор. По его словам, на базе опыта эксплуатации первого изделия были проведены некоторые доработки. В результате первый серийный образец, который был развернут в 2008 году в Приморье на Дальнем Востоке, обладал повышенными характеристиками. В последующие годы серийные образцы были развернуты и в других регионах, в том числе и на Каспии. Учения как на ладони Достаточно ярко возможности РЛС "Подсолнух" были продемонстрированы в 2010 году в ходе оперативно-стратегических учений "Восток-2010". На завершающем этапе маневров на тихоокеанском театре военных действий было собрано несколько десятков боевых и вспомогательных кораблей трех флотов, при этом Северный и Черноморский флоты отправили на Дальний Восток свои наиболее крупные и сильные корабли — ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Москва". В ходе учений объединенная флотская группировка отрабатывала задачи борьбы с подлодками, надводными кораблями, взаимодействие с авиацией, отражение десантной операции условного противника и высадку собственного десанта на занятый неприятелем берег. Как рассказал Сколотнев, в рамках учений было решено проверить работу РЛС "Подсолнух", развернутой в Приморье на Дальнем Востоке. Для этого была сформирована специальная подкомиссия, которая должна была подтвердить тактико-технические характеристики станции. "Работа станции во время учений — это яркий пример того, что такое "Подсолнух", как его можно и должно использовать в своих интересах", — подчеркнул конструктор. По его словам, дежурный расчет на станции и члены комиссии с помощью "Подсолнуха" видели всю подготовку к учениям и их активную фазу: группировку и перегруппировку кораблей, полеты авиации, подготовку и высадку десанта.

Мы целый день, как в кино, сидели и смотрели, как разворачивались события. Без преувеличения можно сказать, что мы видели эти учения в таком формате, который не может обеспечить никакое другое средство. Мы видели одним средством всю картину: как вертолеты перелетали с корабля на корабль, высадку десанта, маневры кораблей и самолетов в реальном масштабе времени

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​​​​​Во время активной фазы учений, как рассказал он, произошел интересный эпизод. "Подсолнух" заметил две неустановленные цели, которые оказались гражданскими кораблями, по ошибке зашедшими в зону учений. Согласно правилам, заблаговременно до начала маневров были сделаны извещения, что определенная зона Японского моря будет закрыта в связи с проведением военных учений. Корабли охранения, стоящие по периметру, должны были предотвратить возможное проникновение. Но два гражданских корабля все же прошли через кордоны. "Одна из целей шла во Владивосток. После того как мы передали по ней информацию, через 10 минут появился с нашего берега самолет Ил-38. Это самолет разведки подводных лодок. Оператор РЛС его прекрасно классифицирует, — рассказал Сколотнев. — Самолет подошел к этой цели, сделал над ней пару кругов и ушел. После этого корабли охранения, подошли к гражданскому кораблю и сопроводили нарушителя в Находку. Все это мы видели на мониторах, находясь на РЛС". Кроме того, "Подсолнух" "видел", как со стороны Кореи подходили к зоне российских учений иностранные истребители. А со стороны Японии пришел самолет США и стал кружить около воздушной границы России. Через 15–20 минут после его появления в этот район подошел российский самолет-перехватчик.

Описание Демонстрация работы РЛС "Подсолнух" © НПК "НИИДАР"

"Вот что такое "Подсолнух", если знать, как правильно использовать информацию, поступающую от него. В настоящее время это самое эффективное средство слежения для ВМФ", — подытожил собеседник агентства. Экспортный вариант Возможности российской станции вызвали вполне объяснимый интерес у государств, имеющих выходы к морю. Поэтому в 2015 году был разработан модернизированный экспортный вариант "Подсолнуха". Несколько инозаказчиков заинтересованы в данной РЛС. С одним из них контракт на поставку ЗГ ЛС "Подсолнух-Э" находится на стадии заключения. По словам собеседника агентства, в 2016 году РЛС "Подсолнух" выиграла в ходе открытого тендера, проведенного инозаказчиком. Российское изделие показало лучшие характеристики по сравнению с радиолокационной станцией поверхностной волны "Страдивариус", являющейся совместной разработкой Франции и Израиля. Как пояснил Сколотнев, уязвимым местом французско-израильской разработки стали некоторые конструктивные особенности (у "Подсолнуха" совмещенные приемно-передающие позиции, у "Страдивариуса" они разнесены на 200 км), а также ограниченный по сравнению с российской РЛС функционал — "Страдивариус" не может обнаруживать самолеты и большое количество надводных объектов одновременно.

"Подсолнух" может одновременно определять больше 200 надводных целей. Параллельно он еще обнаруживает воздушные цели — более 100. Причем по каждой цели формируется частная информация, в которой отражены все данные от момента обнаружения и до момента ухода из сектора