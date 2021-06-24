Корпус модернизированного "десантника" для ВМФ России сформируют до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Корпус головного большого десантного корабля (БДК) модернизированного проекта 11711 будет сформирован до конца 2021 года. Об этом ТАСС сообщил в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2021) генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Илья Самарин.

"До конца 2021 года планируется сформировать на стапеле корпус головного корабля", - сказал он.

По его словам, строительство двух БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" ведется в соответствии с утвержденным в 2020 году техническим проектом. "Завод старается выдерживать сроки, установленные генеральным графиком и производственной программой. До конца 2021 года планируется завершить выпуск рабоче-конструкторской документации, законтрактовать весь объем комплектующего оборудования, изделий и систем, а на стапеле сформировать корпус головного корабля".

Первоначально завод построил два БДК проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Они переданы ВМФ РФ. 23 апреля 2019 года в режиме видеоконференции, в которой, находясь на "Северной верфи", принял участие президент РФ Владимир Путин, на заводе состоялась церемония закладки двух БДК модернизированного проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

Как заявляли официальные лица, в частности глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, БДК модернизированного проекта будут отличаться от их предшественников большим водоизмещением. Их будет отличать новая надстройка - одна вместо двух, а также способность нести боевые вертолеты.

МВМС-2021 проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.