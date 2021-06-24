Военные отработали нанесение удара по противнику в дальней зоне на учениях в Тихом океане

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Дальние бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3 совестно с кораблями Тихоокеанского флота отработали нанесение удара по критически важным объектам условного противника на учениях в Тихом океане. Об этом сообщил журналистам сообщили в четверг в Минобороны России.

По данным военного ведомства, самолеты вылетели с аэродрома на Камчатке и перелетели в центральную часть Тихого океана. "Три стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС <…> имитировали нанесение удара крылатыми ракетами по назначенным условным целям, - сообщили в военном ведомстве. - Также в рамках учения дальние бомбардировщики Ту-22М3 <…> отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника", - сказали в министерстве.

По информации Минобороны, удар по критическим объектам противника в дальней зоне обрабатывался совместно с ракетным крейсером "Варяг" и фрегатом "Маршал Шапошников".

Как сообщили в военном ведомстве, сопровождение самолетов дальней авиации осуществляли высотные истребители перехватчики МиГ-31БМ Тихоокеанского флота. "После решения поставленных задач бомбардировщики Ту-95 выполнили над Тихим океаном дозаправку от двух воздушных танкеров Ил-78 и благополучно вернулись на аэродром базирования", - отметили в министерстве.

Ход учений

В Минобороны рассказали, что в ходе учений по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки: при обнаружении самолетов и вертолетов заблаговременно выставлялись аэрозольные завесы, после чего специалисты применяли штатные комплекты малых дымовых шашек. "Маскировка не позволяла определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации ПВО", - отметили в министерстве.

Кроме того, в предварительно закрытом для полетов авиации и надводных кораблей районе Тихого океана корабельные ударные группы провели артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям из новых 100-мм универсальных корабельных артиллерийских установок А-190, крейсер "Варяг" вел огонь из 130-мм артиллерийской установки АК-130, также всеми кораблями группировки применялись шестиствольные 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630.

По данным военного ведомства, в ходе практических действий отработано управление силами на большом удалении от пунктов базирования, ведение противолодочных действий, организация противовоздушной обороны отрядов, конвойные операции, нанесение совместных ударов по отрядам кораблей и важным объектам инфраструктуры условного противника, вопросы организации всех видов обеспечения: оперативного, боевого, материально-технического, медицинского и другие.

Оперативное учение разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне проводилось с 7 по 24 июня. К нему привлекалось более 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов морской авиации флота и Воздушно-космических сил. За время учения выполнено более 30 боевых упражнений, общий налет самолетов морской авиации превысил 100 часов, более 20 часов провели в небе противолодочные вертолеты корабельного базирования.