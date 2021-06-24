Главком ВМФ России оценил действия флота в ходе инцидента с британским эсминцем Defender

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Российский Военно-морской флот (ВМФ) действовал грамотно и безопасно в ходе инцидента с британским эсминцем в Крыму. Об этом заявил журналистам в четверг главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

"Наш флот действовал в первую очередь грамотно, безопасно, чтобы не допустить дальнейшего развития этой провокации, этого безумия со стороны командования корабля Великобритании", - проинформировал Евменов. По его словам, морская авиация ВМФ также успешно выполнила свою задачу. "Естественно, авиация находилась в повышенной готовности, как только получила приказ, выполнила задачу. Корабль отвернул", - сообщил главком.

Он также заявил, что инцидент с британским эсминцем является грубой провокацией. "Считаю, что это была грубая, ничем не прикрытая провокация. И военно-морское ведомство Великобритании, и руководство страны должны провести самое тщательно расследование. Наглое попрание всех международных законов", - сказал Евменов.

"Всегда надеешься на благоразумие своих партнеров, что это высокопрофессиональные люди. А тут явная спровоцированная, рассчитанная акция. Пограничный корабль выходил с ними на связь, доводил им информацию, что они находились вблизи государственной границы", - подытожил Евменов.

Он добавил, что оценку инциденту должны дать "военно-морское руководство и руководство страны".