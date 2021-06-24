В Подмосковье связисты были подняты по тревоге в рамках подготовки к учениям "Запад-2021"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Более 600 военных связистов гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа были подняты по учебной тревоге в рамках подготовки к стратегическим российско-белорусским учениям "Запад-2021". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе округа.

По сценарию проверки, бригада была приведена в повышенную степень боевой готовности, личный состав получил оружие, а техника была снята с временного хранения. "После выполнения действий боевой готовности, техника выдвинулась в район развертывания узла связи для организации защищенных каналов связи", - сказали в пресс-службе.

На предстоящих учениях "Запад-2021" бригада будет обеспечивать связь на закрытых и открытых каналах для всех задействованных в маневрах подразделений на площади более 1 000 квадратных километров. "Мощность технических средств бригады позволяет поймать собственный сигнал, обогнув Земной шар", - отметили в округе.

В проверке боевой готовности было задействовано более 600 военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.