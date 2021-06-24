На "МВМС-2021" впервые представили корабельный ЗРК "Ресурс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Корабельный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Ресурс", впервые представленный концерном ВКО "Алмаз-Антей" в рамках Международного военно-морского салона "МВМС-2021", способен поражать любую атакующую корабль цель одной ракетой. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника научно-технического центра "Альтаир" (входит в состав НПО "Алмаз" Концерна ВКО "Алмаз-Антей") Сергей Павлов.

"Результаты эксплуатации испытаний показал, что вероятность поражения воздушных целей очень высокая. Практически одной ракетой можно сбить любую цель, имитирующую противокорабельную ракету", - сказал представитель "Альтаира".

По его словам, ЗРК "Ресурс" уникален своим компактным модульным составом и высокой эффективностью. "Комплекс вырабатывает полетное задание для ракеты, направляя ее в область нахождения цели, ракета в этой области самостоятельно производит поиск цели, наведение на нее и поражение. Любая корабельная РЛС обнаружения, обладающая достаточными характеристиками по точности сопровождения воздушных целей, способна давать комплексу ЦУ для поражения", - сообщил Павлов.

Представитель концерна отметил, что разрабатываемый для ВМФ России комплекс "Ресурс" прошел полный цикл испытаний. Все характеристики, которые закладывались в задание, подтверждены. Сейчас ЗРК проходит опытно-штатную эксплуатацию в составе вооружения корветов ВМФ, и будет являться одним из основных комплексов ПВО ВМФ.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые представил экспортный вариант ЗРК "Ресурс". Комплекс предназначен для защиты надводных кораблей от атак пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на ближнем (ракета 9М96Е) и на ближайшем рубежах (ракета 9М100Е), в том числе летящих на предельно малых высотах.