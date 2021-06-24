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Пентагон: учения Sea Breeze в Черном море будут соответствовать международному праву

В Минобороны США пообещали "придерживаться полной прозрачности" относительно операций в Черном море

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Многонациональные военные учения Sea Breeze - 2021, которые пройдут на территории Украины и в акватории Черного моря с 28 июня по 10 июля, будут соответствовать международному праву. С таким заявлением выступил в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

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"С самого начала проведения учений Sea Breeze в 1997 году страны Черноморского региона, союзники и партнеры по НАТО собираются с тем, чтобы провести отработку действий с целью отточить взаимодействие и расширить свои возможности. Как и ранее, мы будем придерживаться полной прозрачности относительно наших операций в Черном море и, как и всегда, будем продолжать действовать в рамках всех применимых международных законов и соглашений", - указал Кирби.

В минувшую среду посольство РФ в Вашингтоне призвало США и их союзников не отрабатывать военные действия в Черном море. Оно предупредило, что данные маневры "повышают риски непреднамеренных инцидентов" и "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

Пресс-служба американского посольства на Украине ранее сообщила, что в учениях примут участие 32 страны, в том числе США. В маневрах будут участвовать 5 тыс. военнослужащих, планируется задействовать 32 корабля и 40 самолетов.

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