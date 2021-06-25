Россия модернизирует индийскую подлодку проекта 877ЭКМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Россия проводит модернизацию дизель-электрической подводной лодки проекта 877ЭКМ Военно-морских сил Индии. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова на Международном военно-морском салоне.

"В настоящее время в России осуществляется ремонт с модернизацией очередной подводной лодки проекта 877ЭКМ", - проинформировала Решетникова.

По ее словам, программа модернизации индийских подлодок проекта 877ЭКМ будет продолжена. "Инозаказчик планирует провести ремонт с модернизацией еще одной лодки на индийской верфи", - отметила она.

Согласно данным справочника Military Balance 2021, в составе ВМС Индии находятся 10 подлодок проекта 877ЭКМ, которые обозначаются как класс "Синдугош".

Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.