В Крыловском научном центре считают, что технологию подводной войны нужно пересмотреть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Технологию ведения подводной войны необходимо пересмотреть, этим сейчас занимаются и в России, и во всем мире. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал научный руководитель ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (КГНЦ) Валерий Половинкин.

"В настоящее время и не только мы, а весь мир очень серьезно заняты новой технологией подводной войны. И в первую очередь это обнаружение подводных лодок. <…> Речь идет о том, что нужно менять технологию подводной войны. Крыловский государственный научный центр очень серьезное внимание направляет на эти вопросы - и новые материалы, покрытия и прочее", - сказал он в кулуарах Международного военно-морского салона.

"Я считаю, что среди всего многообразия физических полей (проявление физических свойств корабля - прим. ТАСС) подводных лодок, их около 42-х, на одном из первых мест в исследованиях и во внедрении будут поля следности. По причине того, что они в отличие от других, гидродинамических, электромагнитных и т.д., имеют большой срок жизни. То есть, речь идет о том, что след остается наблюдаемым до 20 часов", - сказал собеседник, добавив, что сейчас обнаружение опережает защиту от этих полей.

КГНЦ - ведущее научное предприятие России по разработке концепт-проектов перспективных военных кораблей и гражданских судов.

Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.