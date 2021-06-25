"Калашников" разрабатывает новейший катер управления на базе платформы БК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") разрабатывает новейший катер управления на базе платформы катеров БК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Калашникова" на Международном военно-морском салоне.

"Расширение линейки катеров БК идет и сейчас. В скором времени будет представлен катер управления на базе [катера] БК", - проинформировали в "Калашникове".

Отмечено, что катера стали одним из приоритетов компании в 2014 году. "Первыми в этой линейке появились транспортно-десантный катер "БК-16" и скоростная штурмовая лодка "БК-10". Дальше на их основе были созданы новые модели с актуальными характеристиками - "БК-9", "БК-10", "БК-10Д", "БК-11", - отметили в компании.

Катера семейства БК является современными образцами морской техники данного класса российского производства.

Десятый Международный военно-морской салон открылся в среду в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге, будет работать до 27 июня. Организатором выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО "Рособоронэкспорт" и правительства Петербурга.