Совместные учения ВМФ России и авиации начались в Средиземном море

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Совместные учения Военно-морского флота РФ и авиации начались в Средиземном море. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

"25 июня в восточной части Средиземного моря начались совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России", - сообщили в военном ведомстве.

Для участия в учениях в Сирию были перебазированы самолеты из России. "В рамках учения на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", и противолодочного самолета Ил-38", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в учениях задействованы пять кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону". Кроме того, совместно с ВМФ учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус выполнят противолодочные самолеты Ту-142МК, Ил-38, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты МиГ-31К.

Как сказали в Минобороны, в ходе учебно-тренировочных полетов будут испытаны самолеты и оборудование в сложных климатических условиях, в том числе при высоких температурах. После реконструкции и увеличения длины второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования, экипажи дальней авиации и новейших носителей ракетного вооружения получили возможность отрабатывать практические навыки по выполнению задач над Средиземным морем.

В настоящее время в акватории Средиземного моря находится британский авианосец Queen Elizabeth, на котором 10 американских F-35 под британским командованием.