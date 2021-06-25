РЛС "Подсолнух-Э" может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Российская загоризонтная радиолокационная станция "Подсолнух-Э" обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км. Об этом сообщил в интервью ТАСС на МВМС-2021 главный конструктор РЛС "Подсолнух-Э" НПК НИИДАР Михаил Сколотнев.

"Подсолнух" может одновременно определять больше 200 надводных целей. Параллельно он еще обнаруживает воздушные цели - более 100. При чем по каждой цели формируется частная информация, в которой отражены все данные от момента обнаружения и до момента ухода из сектора", - сказал он.

Как пояснил Сколотнев, по сравнению с радиолокационными станциями поверхностной волны зарубежных изготовителей российский "Подсолнух-Э" обладает рядом серьезных преимуществ. Так, РЛС "Страдивариус", являющаяся совместной разработкой Франции и Израиля, не может обнаруживать самолеты и большое число надводных объектов одновременно. Кроме того, у "Подсолнуха" совмещенные приемное-передающие позиции, у "Страдивариуса" они разнесены на 200 км.

"В настоящее время нет другого средства, кроме "Подсолнуха", которое позволяет обнаруживать одновременно надводные и воздушные объекты на площади 150 тыс. кв. км. эксклюзивной экономической 200-мильной зоны круглосуточно и в любых климатических условиях", - отметил Сколотнев.

Десятый Международный военно-морской салон МВМС-2021 проводится с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.