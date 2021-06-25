НИИДАР разработал мобильную РЛС для контроля 200-мильной экономической зоны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты НИИДАР в инициативном порядке разработали мобильную радиолокационную станцию для решения гражданских социально-экономических задач по контролю 200-мильной экономической зоны. Об этом сообщил в интервью ТАСС на МВМС-2021 конструктор НПК НИИДАР Михаил Сколотнев.

"Для решения гражданских задач специалисты НИИДАР разработали РЛС поверхностной волны "Лагуна-И". Изделием заинтересовалось островное государство, имеющее выходы к Тихому и Индийскому океанам. Страна заинтересована в российской РЛС для решения задач по предотвращению контрабанды и перевозки наркотиков через проливы", - сказал он.

Как пояснил Сколотнев, инициативные работы по РЛС "Лагуна-И" были начаты в институте в 2019 году. РЛС имеет дальность до 200 км, обнаруживает надводные цели и является автономной и в достаточной степени мобильной. "Эту РЛС можно достаточно быстро свернуть, перебазировать в нужный регион, развернуть и при отсутствии сетевой электроэнергии эксплуатировать", - отметил конструктор.

Десятый Международный военно-морской салон МВМС-2021 проводится с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.