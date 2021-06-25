"Радар ммс" прорабатывает внедрение речных экранопланов для транспорта в северных регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПП) "Радар ммс" рассматривает возможность использования речных экранопланов в качестве транспорта в северных регионах. Об этом заявил в интервью ТАСС на Международном военно-морском салоне генеральный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев.

"Внедрение скоростных речных экранопланов мы сейчас прорабатываем с нашими коллегами из северных регионов: Якутии, Сахалина и Архангельской области", - сказал Анцев.

Он пояснил, что особенно такой вид транспорта на севере будет востребован в межсезонье. "Это когда зимников еще нет, а навигация по воде уже не работает. Решение в этой ситуации - использование экранопланов, которые могут двигаться на небольшой высоте, даже если поверхность покрыта торосами. Для этого необходимо набрать дополнительную высоту и можно лететь без ограничения по скорости", - заявил он.

По словам Анцева, такой вид транспорта безопасней, эффективней и дешевле использования вертолетов.

Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.