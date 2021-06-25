Самолеты МиГ-31К присоединились к учениям ВМФ России в Средиземном море

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 25 июня. /ТАСС/. Носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" самолеты МиГ-31К присоединились к учениям сил флота в Средиземном море. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"В ходе совместного учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России, начавшегося 25 июня в восточной части Средиземного моря, экипажи самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", прибывших накануне на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, самолеты данного типа впервые прибыли на аэродром Хмеймим, что стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования.

"Над акваторией Средиземного моря учебные полеты также совершили дальние бомбардировщики Ту-22М3", - отметили в Минобороны.

Всего в учениях, по предоставленным военным ведомством данным, принимают участие пять кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону". Авиация представлена противолодочными самолетами Ту-142МК и Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К.

"Условный противник с заданными характеристиками был сымитирован электронным способом системой управления вооружением корабля", - подчеркнули особенность проходящих учений военные.