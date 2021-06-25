В Минобороны РФ назвали "эпическим фиаско" провокацию британского эсминца в Черном море

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минобороны России обратилось к Пентагону США и командованию британских военно-морских сил "руководствоваться рассудком" при направлении своих кораблей в Черное море. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Что известно об инциденте с британским эсминцем в Черном море

"Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком", - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что бывшему контр-адмиралу Джону Кирби, назвавшему инцидент в Черном море дезинформацией, "хорошо известно, что для надежно охраняющих безопасность Крыма российских вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря - всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота".

Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что Пентагон судорожно отрицает очевидное даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца. "Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил", - сказал Конашенков.