Шойгу: доля современной боевой техники в ВС РФ к концу года достигнет 71,6%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идет опережающими темпами, доля современных образцов боевой техники в Вооруженных силах РФ к концу 2021 году достигнет 71,6%.

"На данный момент показатель размещения гособоронзаказа выше прошлогоднего и составляет 95%", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу.

"В рамках уточнения государственного оборонного заказа важно обеспечить приоритетное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения, системы управления войсками и роботизированной техники", - сказал Шойгу. По его словам, "реализация указанных мероприятий повысит боевые возможности вооруженных сил и позволит довести в текущем году долю современных образцов вооружения и военной техники до уровня 71,6%".

Говоря о размещении государственного оборонного заказа (ГОЗ), министр отметил, что особенностями работы в данном направлении в текущем году стало опережающее финансирование поставок вооружения и техники, а также поддержание их современности на уровне не ниже 2020 года.

Министр обороны предложил начать заседание с рассмотрения итогов размещения ГОЗ и обсудить предложения по его уточнению.