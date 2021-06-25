Командование ЦВО наращивает интенсивность боевой учебы перед учениями "Запад-2021"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Руководство Центрального военного округа (ЦВО) повышает интенсивность боевых учений на фоне внешних угроз. Об этом в пятницу заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"В условиях роста угроз на Центрально-Азиатском стратегическом направлении командование округа продолжает повышать интенсивность боевой учебы. Совершенствование системы управления, перевооружение на новейшие образцы, внедрение новых способов ведения боевых действий существенно повысили слаженность органов управления, соединений, частей и готовность личного состава выполнять задачи по предназначению", - сказал Шойгу.

Итогом подготовки войск станет участие в совместных стратегических маневрах вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2021", отметил министр.

Он сообщил, что в этом году количество мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 18%, мобилизационной - на 34%, а боевой - на 9%.

"Впереди - международные учения "Мирная миссия" с участием восьми иностранных государств на полигоне Донгуз, "Рубеж" - в Киргизии и "Нерушимое братство" - на полигоне Казанского танкового училища", - сказал Шойгу.

Ход выполнения плана деятельности ЦВО обсуждается на коллегии в рамках реализации майских указов президента РФ Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи, сказал Шойгу.

Он также сообщил, что к концу года в ЦВО сформируют несколько воинских частей.

"К концу года командованию военного округа предстоит сформировать и переформировать четыре воинские части и подразделения, передислоцировать одно соединение и расформировать одну воинскую часть", - сказал он.

По его словам, к исходу 2021 года ЦВО получит более 1 200 единиц новой и модернизированной техники.

Министр также сообщил, что в этом году в округе "предусмотрено завершить очередные этапы строительства в шести военных городках и ввести в эксплуатацию 267 зданий и сооружений".