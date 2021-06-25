Два авиаполка ЦВО перевооружат на Су-34М и МиГ-31БМ к концу 2021 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Боевые возможности Центрального военного округа (ЦВО) по уничтожению крылатых ракет и огневому поражению противника будут увеличены за счет перевооружения двух авиационных полков на самолеты Су-34М и МиГ-31БМ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"К концу года командованию военного округа предстоит <...> осуществить перевооружение на модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-34М и истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ двух авиационных полков", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России в пятницу.

По его словам, эти меры "значительно увеличат возможности округа по огневому поражению противника и борьбе с крылатыми ракетами на Центрально-Азиатском стратегическом направлении".

Министр также отметил, что войска округа продолжают оказывать активную помощь субъектам в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. "В апреле подрывные работы в восьми регионах позволили предотвратить угрозу затопления 46 населенных пунктов, где проживает 230 тыс. человек. В Свердловской и Тюменской областях войска округа ликвидировали 26 очагов возгораний общей площадью более 4,5 тыс. гектаров, защитив от огня 46 населенных пунктов", - сказал Шойгу.

"Значительное внимание командование округа уделяет решению социальных вопросов семей военнослужащих. К исходу текущего года будут обеспечены служебным жильем 5 800 человек, а местами в детских садах и школах - 607 детей", - сказал министр обороны.

В заключение он подчеркнул, что в округе эффективно реализуется весь комплекс мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, и это "позволяет проводить запланированные мероприятия в полном объеме".