Источник: атомная подлодка "Белгород" вышла на первые морские испытания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Белгород" проекта 09852 вышла на заводские ходовые испытания (ЗХИ) в Белое море. Об этом ТАСС в кулуарах Международного военно-морского салона сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"АПЛ "Белгород" 25 июня впервые вышла в Белое море на ЗХИ", - сказал он.

По его словам, после завершения ЗХИ начнутся государственные испытания. "В конце 2021 года АПЛ должна быть передана заказчику", - сказал он.

В пресс-службе ПО "Севмаш" не стали комментировать эту информацию.

Ранее источник, близкий к военному ведомству, сообщал, что атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" после завершения государственных испытаний и передачи Военно-морскому флоту РФ будет нести службу на Тихом океане.

Первый носитель ядерных подводных беспилотников "Посейдон" - подлодка проекта 09852 "Белгород" - был спущен на воду 23 апреля 2019 года.