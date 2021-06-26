В Ростехе заявили, что "Панцирь-М" полностью обеспечит решение задач корабельной ПВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-М" способен уничтожать новейшие средства воздушного нападения и полностью обеспечивает решение задач ПВО корабля. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2021) сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех").

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"В настоящее время комплекс "Панцирь-М" способен эффективно бороться с новейшими средствами нападения. "Панцирь-М" полностью обеспечивает решение задач противовоздушной обороны корабля", - сообщили в "Высокоточных комплексах".

Комплексом могут оснащаться как корабли новой постройки, так и корабли, проходящие модернизацию. "При разработке комплекса "Панцирь-М" уделялось большое внимание "гибкости" в вопросе интеграции с общекорабельными системами. Это позволяет устанавливать его как на вновь строящиеся корабли, так и перевооружать ранее построенные", - добавили в "Высокоточных комплексах".

Как добавили в холдинге, "Панцирь-М" обладает высоким модернизационным потенциалом.