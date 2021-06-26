Госиспытания легкого танка "Спрут-СДМ1" могут завершиться в начале 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Завершение государственных испытаний легкого танка "Спрут-СДМ1" запланировано на начало 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2021).

"Завершение государственных испытаний легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" запланировано на начало 2022 года, после чего будет организовано его серийное производство", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщили в "Высокоточных комплексах", холдинг также проводит испытания новейшего плавающего бронетранспортера (БТР) на гусеничном ходу БТ-3Ф. "В настоящее время заканчиваются предварительные испытания БТР морской пехоты БТ-3Ф, который имеет повышенную полезную нагрузку и улучшенные мореходные качества", - отметили в пресс-службе.

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" разработан и создан на базе самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД". На новой машине повышена командная управляемость за счет установки оборудования для работы в составе единой системы управления тактического звена. Боевая мощь усилена новой цифровой системой управления огнем. "Спрут-СДМ1" вооружен танковой пушкой калибра 125 мм, может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф построен на базе БМП-3 и предназначен для перевозки пехотинцев (до 14 человек), а также для огневой поддержки. Масса машины составляет более 18 тонн, бронирование обеспечивает круговую защиту от крупнокалиберного пулемета.