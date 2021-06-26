Доковый ремонт старейшей подлодки ЧФ "Алроса" завершен

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Доковый этап ремонта подводной лодки Черноморского флота "Алроса" завершился, она переведена на причал в одной из бухт Севастополя, сообщили ТАСС на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота.

"Проведена доковая операция по выводу подводной лодки из дока. Лодка перебазирована к причалу на территории завода в акватории Килен-бухты", - сказал собеседник.

Он уточнил, что вернуть субмарину в боевой состав флота планируется после ноября 2021 года. В ремонт подлодка была поставлена вскоре после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

"Алроса" была построена в городе Горький (сейчас Нижний Новгород) на заводе "Красное Сормово" незадолго до развала СССР и относилась к экспериментальному проекту 877. Его особенность была в том, что вместо винта установлен водометный движитель, обеспечивающий максимально скрытное передвижение. За это за рубежом субмарину с водометными движителями называют "черная дыра". Вскоре после развала Советского Союза "Алроса" осталась единственной боеспособной подводной лодкой РФ на Черном море.

По информации пресс-службы Черноморского флота, в период с 2014 по 2017 год Черноморский флот пополнился шестью новыми дизельными подводными лодками проекта 636.3 - носителями комплекса крылатых ракет "Калибр".