Источник: старейшую подлодку Черноморского флота могут перевести на Балтийский флот

ТАСС, 26 июня. Старейшая подводная лодка Черноморского флота "Алроса" после ремонта может быть направлена на Балтийский флот, сообщил ТАСС источник в военной сфере.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Черноморский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

"Предположительно, лодка будет подготовлена к перебазированию на Балтийский флот", - сказал собеседник агентства.

Ранее на 13-м Судоремонтном заводе ЧФ ТАСС сообщили, что вернуть субмарину в боевой состав флота планируется после ноября 2021 года. В настоящее время завершен доковый этап ремонта, подлодка переведена на причал в Килен-бухте Севастополя.

"Алроса" была построена в городе Горький (сейчас Нижний Новгород) на заводе "Красное Сормово" незадолго до развала СССР и относилась к экспериментальному проекту 877. Его особенность была в том, что вместо винта установлен водометный движитель, обеспечивающий максимально скрытное передвижение. За это за рубежом субмарину с водометными движителями называют "черная дыра". Вскоре после развала Советского Союза "Алроса" осталась единственной боеспособной подводной лодкой РФ на Черном море.

По информации пресс-службы Черноморского флота, в период с 2014 по 2017 год ЧФ пополнился шестью новыми дизельными подводными лодками проекта 636.3 - носителями комплекса крылатых ракет "Калибр".