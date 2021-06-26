Черноморский флот следит за вошедшим в Черное море эсминцем США

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Силы Черноморского флота контролируют действия американского эсминца с управляемым ракетным вооружением USS Ross, который вошел в субботу в Черное море. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны РФ).

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня в акваторию Черного моря", - сказали в центре.

Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что американский эсминец вошел в субботу в Черное море, где примет участие в многонациональных военных учениях Sea Breeze - 2021. По данным флота, Ross присоединится к 31 кораблю во время морской части учений. "Сценарий предполагает объединение вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проведения различных военных дисциплин на море, суше и в воздухе, включая боевые действия на суше, против кораблей и ПВО, а также налаживание навыков обезвреживания боеприпасов", - говорится в тексте.

В минувшую среду посольство РФ в Вашингтоне призвало США и их союзников не отрабатывать военные действия в Черном море. Диппредставительство предупредило, что данные маневры "повышают риски непреднамеренных инцидентов" и "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

Пресс-служба американского посольства на Украине ранее сообщила, что в учениях примут участие 32 страны. В маневрах планируется задействовать 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.